"Ibra è forte, quando è in campo entra e fa gol, magari non con il toro (ride, ndr). Lui è riuscito a fare qualcosa di diverso, non soltanto come trascinatore in campo, ma anche come leader di un gruppo in campo e fuori. E' una cosa importante saper trasmettere agli altri una motivazione positiva. In tanti chiedono come fa il Milan ad essere così in alto... il Milan è primo perché ha una combinazione di giocatori di talento e un grande condottiero come Ibra". Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino.