Nonostante l'insistente corteggiamento della Roma, Sasa Lukic è sempre più vicino alla permanenza al Torino. Ma non si può ancora dare per certa la sua permanenza sotto la Mole.



Urbano Cairo ha finora respinto ogni proposta di prestito con diritto o obbligo di riscatto per il centrocampista che se partirà lo farà solamente a titolo definitivo: il presidente granata ha anche fissato il prezzo per il suo numero 10 a 20 milioni di euro. La Roma è avvisata.