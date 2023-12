è uno dei difensori che più sta mostrando il suo valore in questo campionato e non è un caso che, ancora una volta, sia ila mettere in risalto i propri centrali. Dopo Bremer e lo sfortunatissimo Schuurs è il centrale classe 1999 ad essere finito nel mirino di moltissimi club italiani e stranieri in un mercato, quello di gennaio, ma ancor più quello estivo 2024 che vedrà ancora una volta un ricchissimo giro di difensori centrali.In estate Torino eavevano trovato un principio di accordo per il passaggio in nerazzurro del centrale torinese e attenzione il dettaglio della città in cui Alessendro è nato e cresciuto non è da trascurare.E in vista delle prossime estati di mercato le priorità del giocatore potrebbero condizionare le offerte in arrivo per Cairo perché, ad esempio,nella sua esperienza da presidente ha capito che trattenere i giocatori nel momento del massimo splendore e davanti a grandi offerte è spesso controproducente (leggere il caso Belotti ndr.) e quindi è pronto a cedere il suo gioiello, ma non a qualunque cifra.che sono i club che più si sono informate per lui in questi giorni (i Blues per gennaio, Inter e Juve per giugno)Sperando che le prestazioni di Buongiorno e l'asta internazionale possa spingere la quotazione ancora più su, ai livelli di Bremer per intenderci, ma con il fattore cuore da non sottovalutare.