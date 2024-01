Torino, Cairo gela il Milan: 'Non vendo Buongiorno'

Alessandro Buongiorno non andrà al Milan e resterà al Torino: ad annunciarlo è stato direttamente il presidente granata, Urbano Cairo. "Lo ribadisco, non vendo Buongiorno. Alessandro rimane al Toro, com'è anche nei suoi desideri" ha dichiarato il massimo dirigente del Torino a Tuttosport.



La società rossonera negli ultimi giorni ha provato a imbastire una trattativa per portare alla corte di Stefano Pioli il difensore granata ma il presidente granata non sembra intenzionato a cedere uno dei migliori elementi della sua squadra a stagione in corso. Già nelle scorse settimane Cairo aveva blindato Buongiorno, spiegando che non avrebbe voluto cederlo, lo stesso concetto lo ha ribadito ora.