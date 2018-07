Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a RMC Sport della campagna acquisti granata: "In questa sessione di calciomercato, tra acquisti e riscatti, il Torino ha speso 49 milioni di euro: è la più importante campagna acquisti che io abbia mai fatto. Il Siviglia mi ha chiesto N'Koulou ma ho detto assolutamente di no. Con l'arrivo di Ronaldo, investimenti anche importanti sono purtroppo passati in secondo piano. Va bene comprare giocatori importanti, ma poi in fin dei conti si gioca in undici e la panchina demotiva i calciatori: lo stesso Mazzarri mi ha chiesto solo un acquisto in difesa e forse a centrocampo, davanti siamo assolutamente coperti. Belotti, Iago Falque, Edera, Niang, Berenguer, Ljajic sono tutti elementi di valore".