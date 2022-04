E' soddisfatto il presidente del Torino, Urbano Cairo, per la vittoria contro lo Spezia. Una soddisfazione che ha espresso anche a Tuttosport: “I nostri giovani sono forti e stanno crescendo bene. Quella vista contro lo Spezia era una formazione con molti ragazzi e ha dimostrato di sapersi divertire. In questo modo, con questa mentalità, ha fatto divertire anche noi che lo abbiamo visto all’opera. Direi che le prospettive sono buone”.



Sul mercato ha invece preferito non rispondere: “Di queste cose chiedete a Vagnati, è lui che si occupa di trattative”.