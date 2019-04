Urbano Cairo, presidente del Torino, parla ai microfoni di Tutti Convocati, su Radio24. "La Champions? La Roma ha due punti più di noi e non sono pochi con 12 ancora disponibili. Però è chiaro che ci proveremo fino in fondo. Il derby di venerdì? Non mi aspetto una Juve demotivata o sperimentale. Giocano in casa loro e sono convinto che faranno la partita. I derby sono sempre speciali, quello di venerdì sarà particolare. Noi abbiamo fatto bene ieri, ma dobbiamo cercare di fare ancora meglio. Mi aspetto una Juve che farà la Juve".