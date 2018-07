Ai microfoni di Sky, durante la presentazione del calendario della Serie A, è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo:“Abbiamo tenuto tutti i calciatori migliori e fatto investimenti importanti, tra riscatti e acquisti si parla di cifre che vanno intorno ai 50 milioni, e per il Torino sono numeri importanti. L'approccio di Mazzarri è comunque andato benissimo, è bravo, attento ai dettagli, a ogni singolo giocatore, veramente bravissimo: la campagna acquisti la facciamo insieme a lui, è importante capire cosa per lui sia opportuno. Siamo intervenuti in difesa, ma faremo anche altro”.