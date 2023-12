Il presidente del Torinoha parlato, a margine dei Gazzetta Sports Awards, toccando diversi temi dell'attualità granata e non solo."Ho molta fiducia in lui, è una persona di altissimo livello che ha vinto a Napoli dopo molti anni. Grande merito per lui. In Nazionale ha fatto davvero bene, non eravamo così sicuri di essere all'Europeo... Ha rimesso in sesto le cose, ora abbiamo tempo per lavorarci. Lo stimo molto"."E' con noi da due anni e mezzo e abbiamo fatto due buoni campionati, quest'anno secondo me la squadra può migliorarsi avendo tenuto tutti e avendo fatto investimenti importanti. Sono soddisfatto, lui ha la mia stima. Poi vediamo, per il futuro ci vedremo, ne parleremo, poi se sarà possibile andare avanti dopo questi tre anni a me farebbe piacere"."L'ho incontrato immediatamente quando è arrivato, l'ho visto subito. E' un ragazzo di grande spessore, di cuore, non è soltanto un grande attaccante che ha dato un aiuto importante alla squadra. Le lacrime hanno toccato il cuore"."Io queste cose non le dico, meglio essere prudenti nelle dichiarazioni pur sapendo quali sono gli obiettivi e continuando a lavorarci sottotraccia. La gara con l'Atalanta conferma che abbiamo fatto le cose bene con Vagnati e Juric"."Il nostro è un campionato interessante, lo scorso anno ha prodotto 3 finaliste in Europa. Se uno pensa all'Inghilterra, dove i diritti tv sono alla metà, serve guardare i diritti verso l'estero, in cui il rapporto con l'Italia è un settimo. Però abbiamo una percentuale da Sky e DAZN in caso di aumento degli abbonamenti. Serve intervenire sulla pirateria, ci sarebbero un milione e mezzo di abbonamenti da recuperare dal pezzotto. Il nostro è comunque un discreto accordo".