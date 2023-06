Al termine di Torino-Inter, il presidente granata Urbano Cairo ha così commentato la partita e la stagione del squadra granata: "E' stata una buona stagione, abbiamo fatto tre punti in più rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto vedere un buon gioco, i giocatori giovani sono cresciuti. Tante buone cose. Sono soddisfatto, poi oggi si poteva sperare di fare quell'ultimo colpo di reni lì. Peccato per oggi, abbiamo fatto una buona partita potevamo anche meglio".



Su futuro di Juric, Vlasic, Miranchuk e Djidji ha aggiunto: "Se Juric resta? Sicuramente sì. I riscatti di Vlasic e Miranchuk? Vediamo, c'è tutto il tempo per fare le cose. Rinnovo di Djidji? Quando facciamo comunichiamo".