, presidente del, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria sul Lecce: "A San Siro davanti all'Inter? Stiamo con i piedi per terra. Sono contento perché l'inizio è molto buono e meritato, Juric sta facendo un lavoro spettacolare con il suo staff da un anno ormai. Oggi la squadra sta rispondendo bene e i nuovi entrano bene, sono anche fisicamente ben allenati. Sono contento, credo molto nel lavoro del mister e i giocatori che abbiamo preso sono buoni. Abbiamo quasi tutti giocatori nostri, a parte Vlasic e Miranchuk, una squadra giovane. Juric è bravo con tutti i giocatori, ma i giovani sono 'vergini' di conoscenze e il mister può avere più impatto. Uno come Seck, per dire, è arrivato pochi mesi fa e a Bergamo gli ho visto fare una partita straordinaria: ha potenziale, ma riuscire a esprimerlo in così poco tempo è molto buono. Stiamo con i piedi per terra, il campionato è lungo ma la partenza così fa piacere".- "Sicuramente ci ha compattato. Sono due persone che tengono moltissimo al lavoro lavoro, hanno avuto un momento di confronto molto vivace ma io non sono neanche intervenuto. Non c'era bisogno che intervenissi, sono persone adulte e mature. Il calcio ti porta ad eccessi, ma sono persone che ci tengono molto e da lì la loro collaborazione è aumentata. A volte i chiarimenti vivaci come questo possono essere utili. Ho ignorato la cosa pensando che la cosa si sarebbe sistemata da sola e così è stato".- "E' un peccato che si sia infortunato così, penso perderà i Mondiali. E' una cosa pesante e dispiace per lui".- "Indicazioni non ne do, abbiamo un mister troppo bravo. Vlasic è un giocatore fortissimo, gli ho fatto i complimenti. Ha già fatto tre gol. Non lo conoscevo, è tutto merito di Vagnati e di Juric che lo conosceva benissimo: ha grande qualità e intelligenza, spettacolare".- "Che effetto fa? Ho visto la partita pochi minuti, ma l'ho visto molto motivato. Dopo sette anni ci sta che uno cambi squadra. Gli abbiamo fatto un'offerta migliore della Roma, ma voleva cambiare aria. Gli faccio un grande in bocca al lupo".