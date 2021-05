Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio: "E' stato un secondo tempo molto importante. La squadra era un po' spaventata e un po' sulle gambe. Abbiamo un po' subito ma poi al 70' Sanabria ha preso un palo che poteva cambiarci la partita in meglio. La Lazio ha dato tutto e ha fatto bene perché è giusto che si faccia così al di là del fatto che Simone sia il fratello Pippo. Complimenti, hanno onorato la partita e il campionato. E' una stagione particolare per noi, è iniziata male poi ci siamo ripresi e infine è arrivato il Covid dopo la vittoria di Cagliari e questo ha comportato problematiche".



SU BELOTTI E NICOLA - "Parleremo ben bene con tutti e due. Ora Belotti andrà all'Europeo, ha ancora un anno di contratto. Voglio capire anche lui cosa vuol fare e come la pensa. Con Nicola ci vedremo a brevissimo. Adesso fateci godere questa serata che è bella per noi. Abbiamo ottenuto un risultato non facile anche se eravamo partiti con idee diverse".