A margine della presentazione dei palinsesti Rai per il 102° Giro d'Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare del derby con la Juventus che la Lega ha anticipato a sabato 4 maggio facendo infuriare i tifosi granata.



"Per ora sulla data del derby Juventus-Torino fissato il 4 maggio non ci sono novità. Io mi sono già mosso con la Lega Calcio a tutti livelli, perché secondo me quella data non va bene. Poi dipenderà molto anche dall’evoluzione che ci sarà in Champions League. Aspettiamo di vedere come vanno le cose" ha dichiarato il presidente granata.