A margine della presentazione del calendario della Serie A 2019/20, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai cronisti presenti: "Quello che sto facendo è cercare di tenere tutti i migliori, ho rifiutato tantissime offerte anche importanti, cercando l'innesto giusto in attacco. L'obiettivo è fare bene come l'anno scorso e meglio ancora. Adesso siamo partiti bene con i preliminari di Europa League, dobbiamo continuare perché al ritorno il Debrecen farà il suo meglio. Iago Falqué ha avuto in infortunio alla caviglia e si sta curando, difficile ci sia ma vediamo. Viviano Sorrentino? Adesso abbiamo altre cose in mente, non sono obiettivi per noi anche se è stato importante per il Toro che poi fallì. Abbiamo alcune idee, vediamo. Squadre protagoniste di questo campionato? Juve e Napoli sempre, anche l'Inter ha carte da giocare, un grande allenatore e una difesa granitica. Politano? Mai trattato. Verdi? Preferisco non fare nomi di giocatori di altre squadre, non mi piacerebbe lo facessero con i miei giocatori. Vediamo se c'è un'opportunità ed eventualmente coglierla. Chiarito con Petrachi? Questa è la storia (ride, ndr)".