Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 con la Fiorentina in nove contro undici nell'anticipo di venerdì sera: "Nel secondo tempo si è giocato pochissimo, dispiace per il gol preso un po' da polli e per il rigore che non ci hanno dato, era molto più rigore questo che quello che ci è stato fischiato contro settimana scorsa a Benevento. Purtroppo abbiamo pochi punti in classifica, ma alcune squadre ne hanno meno e dobbiamo farne di più".