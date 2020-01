Dopo un lungo confronto con il tecnico Walter Mazzarri, intorno all'1.30 il presidente del Torino Urbano Cairo ha lasciato lo stadio. Prima di salire in auto ha però ribadito la fiducia nell'allenatore:



"La prima cosa che faccio è scusarmi con i tifosi, perché una partita dl genere è qualcosa di brutto, incommentbile indifendibile. Per il resto non ci sono novità, per cui tutto confermato. Martedì c'è una partita importante, dobbiamo prepararla bene ed è quello che faremo. Ultimatum a Mazzarri? No, non c'è nessun ultimatum".