Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto telefonicamente alla cena organizzata dai Toro Club ​Macello Granata, Po Granata di Moretta e Paolo Pulici di Barge.



"Stiamo lavorando per cercare di fare una squadra competitiva, che faccia bene e centri il suo obiettivo - ha dichiarato il presidente granata - un obiettivo importante che non diciamo qual è per scaramanzia. Quando ho preso il Torino, nel 2005, eravamo appena falliti e venivamo fa anni di alti e bassi, quando siamo risaliti in serie A mi sembra che stiamo facendo qualcosa di buono, ora quando non siamo contenti e perché non siamo andati in Europa. Quest’anno mi sembra che la squadra sia attrezzata, io ho cercato di fare del mio meglio e ho speso anche molto: tra acquisti e riscatti abbiamo fatto 64 milioni di investimenti. Sono molto fiducioso, siamo stati anche penalizzati dagli arbitri tra rigori non dati e gol non convalidati, ci siamo lamentati ma non andiamo oltre”.



Poi su Mazzarri: "L’ho visto più volte negli scorsi giorni, si sta riprendendo. Gli abbiamo fatto fare tutti gli esami possibili perché non voglio che rischi nulla, mi sembra comunque che le cose si stiano risolvendo per il meglio, anche se non voglio sbilanciarmi".