Parlando in mixed zone al termine di Torino-Inter, il presidente dei granta, Urbano Cairo, ha commentato così la vittoria sui nerazzurri: "Bella partita, contro una squadra ovviamente molto importante, molto difficile. Poi però, come ci siamo detti con il mister, è una vittoria che non vale nulla se non diamo continuità e non manteniamo lo stesso livello di fame e voglia che abbiamo avuto oggi.



MERCATO - "I ragionamenti fatti con Mazzarri e Petrachi sono che dobbiamo agire solo se effettivamente arriva qualcuno che ci fa fare il salto di qualità. Abbiamo già una rosa molto completa, molto ampia. Alcuni giocatori che abbiamo non hanno giocato molto. Un intervento va fatto se arriva qualcuno che ci fa effettivamente fare un salto di qualità e molto rispetto a una rosa molto buona che abbiamo".