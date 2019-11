Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del nuovo calendario della rivista For Men di cui è editore, ha parlato anche di come la società granata si muoverà nel mercato di gennaio.



"La squadra ha una bella rosa, dobbiamo fare bene. Mercato di gennaio? Abbiamo ancora due mesi con sei o sette partite davanti - ha dichiarato Cairo - è importante essere concentrati per fare bene da qui a Natale. Vedremo col mister cosa c’è da fare, ragioneremo per fare le scelte migliori, vedremo come andranno queste partite. La rosa ad oggi è ampia. Da qui a fine anno decideremo per il meglio".