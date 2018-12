Il mercato di gennaio non porterà a grandi rivoluzioni nella rosa del Torino, gli interventi che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi faranno riguarderanno soprattutto il mercato in uscita e tra i giocatori che partiranno ci sarà certamente Simone Edera.



"Edera ha scelto di restare qui ad agosto - ha raccontato il presidente Cairo nel post partita di Torino-Empoli - io gli avevo detto di andare a giocare e avere continuità, ma lui è rimasto, purtroppo ha fatto veramente troppo poco, il mister non vuole avere giocatori che stanno qui e non hanno opportunità, ha ragione, perché chi non gioca poi non è contento".