Dopo la vittoria del suo Torino contro la b, il presidente Urbano Cairo è tornato a parlare del derby con la Juventus anticipato al sabato 4 maggio: il giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga. Una data in cui i granata non vorrebbero giocare.



“Dobbiamo cercare un punto di incontro con la Lega e con la Juventus per evitare che in una giornata sacra ci siano appuntamenti diversi da uno di raccoglimento. Io mi sono già mosso, non voglio dire altro, ma ho fatto dei passi a livelli elevati e penso che certamente ci sia attenzione e rispetto per il Grande Torino e per tutti i tifosi che amano il Grande Torino e lo considerano un patrimonio dell’Italia tutta” ha dichiarato il patron granata.