Urbano Cairo, al Festival Orientamenti a Genova, è tornato a parlare degli episodi arbitrali che hanno danneggiato il suo Torino. "Gli arbitri ci hanno penalizzato in maniera incredibile. Ho visto una statistica che dice che negli ultimi tre campionati abbiamo avuto 200 eventi sfavorevoli contro 50 favorevoli" ha raccontato il massimo dirigente granata.



Cairo ha poi parlato nelle specifico degli episodi a suo dire sfavorevoli e dei punti persi dal Torino: "Negli episodi sfavorevoli hai rigori che non ti hanno dato, rigori che hanno dato e che non c’erano o gol convalidati che non erano buoni, quindi delle cose che ti fanno perdere le partite. Diciamo che sono 7-8 punti a campionato che tu perdi e se li avessi potresti fare certamente di più. L’anno scorso ce ne mancavano tre per andare in Europa”.