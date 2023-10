Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al Festival dello Sport a Trento: "Nel calcio sono cambiate tante cose da quando sono entrato in questo mondo, e sono 18 anni di gestione da parte mia del Torino. A livello di acquisto dei calciatori e costi d'ingaggio i valori sono cresciuti parecchio. Anche i procuratori hanno inciso in questo processo perché sono bravi a fare il loro lavoro ed alzare i prezzi. In questo mondo crescono i ricavi ma allo stesso tempo crescono anche i costi. Ci vogliono delle regole chiare per limitarli e rendere tutto più sostenibile. L'arrivo dei social e dei media impatta nella gestione di una squadra perché non solo bisogna fare il bene nel club ma anche tenere conto della volontà dei tifosi che tramite i social si fanno sentire. Devo dire che dopo 18 anni mi sento un po' stanchino".



Cairo ha poi aggiunto: "A volte ci possono essere differenze di vedute fra i piani della società e le volontà degli allenatori. Io devo dire che ho sempre avuto un certo equilibrio da questo punto di vista con i miei allenatori. C'è dialettica fra le parti sull'argomento e non la ritengo una cosa sbagliata. Avere qualcuno che spinge verso l'alto perché ha una visione è un qualcosa di importante. Ben vengano gli allenatori ambiziosi, ma quando ottengono devono anche dare".