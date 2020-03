Nelle ultime ore Urbano Cairo è finito al centro di molte critiche e polemiche. Ma questa volta il suo Torino non c'entra nulla: a scatenare la bufera sul presidente granata è stato un video, diffuso sui social, in cui l'imprenditore motivava i propri venditori pubblicitari a contattare i clienti della Cairo Comunication anche in questo periodo in cui molte aziende sono ferme a causa dell'emergenza sanitaria.



Cairo è stato così costretto a pubblicare lui stesso su Instagram un nuovo video per difendersi dalle critiche e spiegare i motivi per cui ha realizzato il breve filmato per i suoi commerciali.