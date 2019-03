Nonostante la sconfitta interna contro il Bologna e le due posizioni perse in classifica (dal sesto all’ottavo posto), le speranze del Torino di qualificarsi alla prossima Europa League sono rimaste intatte. In caso di qualificazione, la società granata potrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo con Patrick Cutrone.



Interpellato proprio sulla questione Cutrone, il presidente del Torino Urbano Cairo non ha escluso il possibile acquisto dell’attaccante anche se, prima di avviare la trattativa con il Milan, la società granata ha come obiettivo quello di sfoltire il proprio attacco. “Cutrone ha grandi qualità, ma noi abbiamo Belotti, Zaza, Niang, Millico, Falque ed Edera. Adesso in attacco siamo in tanti” ha dichiarato Cairo, tenendo quindi aperte le porte al possibile arrivo del calciatore rossonero, dopo aver sfoltito con qualche cessione il proprio reparto offensivo. Il primo a partire sarà Niang, ora in prestito al Rennes.