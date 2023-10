Urbano Cairo, presidente del Torino, ha voluto rassicurare tutti sulla situazione contrattuale del tecnico Ivan Juric, in scadenza nel 2024:



"Juric? Parlavamo di rinnovo a gennaio, quando stavamo prendendo Ilic. Gli dissi che avrei fatto l'investimento per il centrocampista, ragazzo su cui crede molto. Non ho fretta di fare allungamenti non perché non voglio averla. Arriverà il momento giusto".