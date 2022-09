Nikola Vlasic è uno dei giocatori che ha avuto il rendimento migliore nel Torino di questo inizio di stagione. Il trequartista croato è arrivato in estate in prestito dal West Ham ma la società granata ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto versando nelle casse del club inglese 15 milioni di euro.



L'ottimo inizio di stagione di Vlasic sta inducendo il presidente Urbano Cairo a prendere in considerazione l'ipotesi di un riscatto anticipato de giocatore, che è un punto fermo della squadra di Ivan Juric.