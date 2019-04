Urbano Cairo commenta le voci di mercato sull'interesse della Roma per il direttore sportivo Petrachi. Il presidente granata ha dichiarato: "Io non devo rassicurare nessuno, Petrachi ha ancora un contratto di un anno con noi e sono stupito che i giornali ne parlino con destinazione Roma perché non me ne ha mai parlato".

In caso di addio a Petrachi, il Torino punterebbe su Pecini dell'Empoli.