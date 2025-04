Torino, Cairo: "Proveremo a riscattare Elmas". E dribbla la domanda sul futuro di Ricci

Getty Images

Ilnon va oltre l'1-1 in casa contro ilnella 31esima giornata di Serie A. I granata sbagliano un rigore cone vanno anche sotto contro l'Hellas per il rocambolesco goal di, che sfrutta la clamorosa papera diche rinvia contro l'attaccante scaligero, ma pareggiano i conti conche trasforma dopo lo scambio con Nikola Vlasic.Dopo il pareggio, il presidente del Torosi è presentato ai media presenti e ha rilasciato alcune dichiarazioni tra campo e mercato.- "Peccato. Sono un po' dispiaciuto perché speravo meglio, soprattutto nel primo tempo. Questa gara era nata per non essere vinta: primo tempo così così, nella ripresa abbiamo sbagliato il rigore, poi abbiamo preso quel goal lì ed è arrivata l'espulsione di Ricci".

- "Il pareggio è stato rabbioso ed Elmas ha fatto un goal bellissimo. Proveremo a riscattarlo: ancora non ci sono stati contatti, finiamo il campionato e poi vediamo".- "Può restare nonostante le offerte? Oggi parlo di calcio, non di mercato".