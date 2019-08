Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Wolverhampton che ha sancito l'eliminazione dall'Europa League dei granata: "Questa era la partita da fare a Torino, avessimo fatto questa partita sicuramente non avremmo perso, sicuramente non avremmo preso tre gol e ci saremmo giocati il ritorno magari avendo fatto un pareggio o magari avendo fatto meglio. Questo non è avvenuto ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita con una voglia di vincere incredibile".



SUL MERCATO - "Non è la quantità ma la qualità delle cose che si fanno. Oggi non siamo qui a fare ragionamenti di nomi perchè non ve li dico. Laxalt? Quando sono firmate faccio gli annunci. Non ha ancora firmato nulla e non annuncio nulla".