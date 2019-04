Intervistato da Radio 24 il presidente del Torino, Urbano Cairo ribadisce nuovamente dell'inesistenza di contatti tra il ds della squadra granata Petrachi e la Roma.



Queste le sue parole:" Ribadisco quanto detto ieri sera, Petrachi ha ancora un anno di contratto e per me resta quell'abbraccio di ieri. Non avendo parlato con lui dell'ipotesi Roma, mi sembra strano che uscissero notizie adesso. Molte cose nascono su cose non vere ed in questo caso io non vedo questa come un'ipotesi percorribile. Al momento non esiste nulla".