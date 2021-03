Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni dell'Ansa ha voluto ricordare Daniel Guerini, lo sfortunato trequartista della Primavera della Lazio morto ieri in un incidente stradale a Roma. Guerini si era trasferito lo scorso gennaio dal Toro alla società biancoceleste.



"Era un giocatore di grandi qualità, ma era soprattutto un ragazzo d’oro. Sono dispiaciutissimo. Daniel era arrivato al Torino qualche hanno fa. Voleva avvicinarsi alla famiglia e così per qualche stagione lo abbiamo prestato, ma anche la scorsa estate, quando è andato alla Lazio, non volevo lasciarlo andare via. Era amico di mio figlio Federico, hanno anche giocato qualche volta insieme, si sentivano e si mandavano spesso messaggi. Sono vicino alla famiglia, ai genitori in particolare, e rivolgo loro le mie più sincere condoglianze".