Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha quest'oggi partecipato ai funerali dell'ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio.



Il massimo dirigente granata lo ha poi così ricordato:"Dispiace molto, con lui avevo un buon rapporto. Era una persona di grande orgoglio, basti pensare a quando non ci qualificammo peri l Mondiale: lui si dimise subito e questo mi ha colpito. Abbiamo fatto buone cose, una persona perbene e seria. Ha fatto tanto per lo sport, in particolare per i Dilettanti. Mio papà me lo ha descritto come una persona molto disponibile e aperta. Forse il troppo impegno lo ha penalizzato, mi dispiace tanto".