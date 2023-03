Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio GR Parlamento, tornando sull'addio di Andrea Belotti, consumatosi in estate senza neanche una cessione: "Sette anni insieme e tanti gol, è stata una bella pagina. Finita meno bene di quanto avremmo voluto, ma io ricordo le cose belle: gli faccio un in bocca al lupo sincero, il passato è andato e pensiamo al futuro. Gli auguro il meglio, l’importante è che lui faccia bene e il toro altrettanto bene".



IL RITORNO - "Tornare? Con il mister, l’obiettivo è avere giocatori giovani e di prospettiva. E’ una pagina conclusa, anche lunga. Pensiamo al futuro, ci sono tanti giocatori forti in giro con potenzialità. Pensiamo a Singo: lo presi a gennaio 2019 perché il suo procuratore venne da me e me lo propose. Anche contro l’opinione di qualcuno che era con me, gli diedi fiducia e adesso vediamo cosa è diventato Singo. Abbiamo osservatori importanti, almeno dieci persone in giro per il mondo che fanno gran lavoro. Poi ovvio che devi fare i conti con il budget, ma Schuurs non è venuto fuori per caso: lo hanno visto più volte, così come Miranchuk, Gravillon e Radonjic".