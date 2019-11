La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina e le varie società di serie A hanno già iniziato a imbastire le prime trattative. Tra queste ce n'è anche una tra Torino e Parma per il passaggio in Emilia di un calciatore granata, come ha rivelato il presidente Urbano Cairo.



"I rapporti con il Parma sono cordiali e frequenti. Esiste già un discorso per una eventuale trattativa che non riguarderebbe però Edera ma un altro giocatore del Torino. Gennaio è lontano e perciò non c' è alcuna fretta di affrontare i discorsi di mercato. Anche perché io vorrei dare a tutti i miei della rosa la possibilità di farsi apprezzare" ha raccontato Cairo dopo aver ricevuto il Premio Sport Civiltà. Il giocatore in questione sembrerebbe essere Kevin Bonifazi.