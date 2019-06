Mentre si attende la sentenza della Camera Giudicante dell'Uefa, il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 alla trasmissione Tutti Convocati.



"Sentenza Milan? Non mi esprimo. Noi abbiamo fatto un grande campionato e avremmo meritato di andare in Europa League. Penso che sia importante tenere i conti in ordine. Noi abbiamo fatto passi in avanti rispetto al Torino di 6-7 anni fa" ha dichiarato il presidente granata.



Ricordiamo che in caso di esclusione dei rossoneri dall'Europa League, il Torino sarebbe ripescato nella seconda manifestazione continentale.