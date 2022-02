Nonostante i segnali arrivati dal Milan in questi mesi, in casa Torino non sono ancora state perse del tutto le speranze di poter legare Tommaso Pobega alla squadra granata.



Il centrocampista, come è noto, è arrivato in estate alla corte di Ivan Juric con la formula del prestito secco dal Milan: la società rossonera crede nelle qualità del giocatore, autore fino a questo momento di una stagione più che positiva. Convincere il Milan a cedere Pobega non sarà affatto semplice.