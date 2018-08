Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato al sito ufficiale del club granata l'acquisto di Roberto Soriano: "Sono lieto di accogliere Roberto Soriano con il più cordiale benvenuto al Toro, soddisfatto per aver inserito nel nostro organico un centrocampista di riconosciuta levatura internazionale che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo aver confermato tutti i nostri migliori interpreti e aver aggiunto elementi in cui crediamo tanto nel presente e ancor più in prospettiva, l’ingaggio di Soriano completa e rafforza il nostro organico. La sua esperienza, unita alle indubbie capacità tecniche, alla personalità e alla voglia di tornare protagonista in serie A, consentirà alla squadra di compiere un’ulteriore salto di qualità. Ora la parola passa al campo, dunque buon lavoro a tutti e Sempre Forza Toro!".