Il presidente del Torino, Urbano Cairo, era presente quest'oggi a Superga alla commemorazione del Grande Torino da parte delle formazioni del settore giovanile. Dopo la consueta celebrazione religiosa, ufficiata da Don Riccardo Robella, il presidente granata ha parlato del mercato del Torino.



"​Non voglio parlare di singoli e fare nomi, dobbiamo lavorare sotto traccia, sappiamo cosa fare, abbiamo parlato col mister e con Petrachi, vediamo quello che si può fare, e lo faremo”. Poi su Baselli: “Lo stimo, è un ragazzo in gamba, di qualità ma in questa fase meglio non parlare dei singoli o parli dei soliti”. Sulle entrate:”Appena avremo novità le comunicheremo, meglio lavorare sotto traccia, perché altrimenti perdi l’obiettivi, non voglio fare troppi proclami o poi ti scappano i giocatori”. Sulle operazioni in entrata: “Non dobbiamo fare chissà quanti colpi, faremo una cosa per volta”.