Prima è sfumata l'ipotesi di un approdo di Marco Giampaolo allo Spezia, poi quella di un ritorno del tecnico alla Sampdoria, ora al presidente del Torino, Urbano Cairo, non resta che sperare nello Spezia per riuscire a liberarsi del pesante ingaggio dell'allenatore e del suo staff.



Giampaolo è legato al Torino ancora per una stagione e deve percepisce 1,5 milioni di euro netti. Cairo è pronto a rescidere il contratto del tecnico, nel caso trovi un'altra squadra, ma non vuole contribuire al pagamento dell'ingaggio, come ad esempio chiedeva la Sampdoria.