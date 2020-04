Nei prossimi giorni si scoprirà se il campionato di serie A 2019/2020 riprenderà o se invece si potrà considerato concluso, come accaduto in Francia, Belgio e Olanda. Il mondo del calcio italiano è quasi totalmente unito a favore della ripresa, una delle poche voci contrarie è quella di Urbano Cairo.



Il presidente del Torino più volte ha pubblicamente espresso parere contrario a riprendere il campionato e farlo terminare oltre il 30 giugno, come invece accadrebbe inevitabilmente se le squadre dovessero tornare in campo.