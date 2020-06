Potrebbero servire un'offerta da 8 milioni di euro al Torino per riuscire ad acquistare dal Milan il cartellino di Rade Krunic. Il presidente granata Urbano Cairo spera però di poter portare a termine l'affare riuscendo almeno a rimandare la spesa per il centrocampista bosniaco, considerando che nel suo Torino in estate è attesa una vera e propria rivoluzione.



L'idea di Cairo è quella di riuscire a convincere il Milan a cedere Krunic con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: una formula simile a quella che la scorsa estate ha permesso di portare Diego Laxalt sotto la Mole.