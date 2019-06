Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato sul sito ufficiale del club granata la nomina di Massimo Bava come nuovo direttore sportivo: "La nomina di Massimo Bava a Direttore sportivo del Torino FC è una scelta nel segno della continuità aziendale e premia il lavoro svolto in questi anni nel Settore giovanile. La sua ambizione, le riconosciute competenze e pure il buon rapporto immediatamente creatosi con il nostro allenatore Walter Mazzarri lo agevoleranno nella sua nuova attività. Manterrà anche la supervisione sulla Primavera, fondamentale anello di congiunzione tra la prima squadra e il Settore giovanile. A Massimo Bava, a nome di tutto il Torino Football Club, in bocca al lupo per raggiungere insieme le migliori soddisfazioni professionali e sportive”.