Urbano Cairo, presidente del Torino, parla durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ds Davide Vagnati dei rinnovi di De Silvestri e Ansaldi: "Abbiamo Ansaldi e De Silvestri, Vagnati è in contatto con loro e cercheremo di concludere con loro al meglio e di prolungare con entrambi. Ciò che conta è gestire bene quelli che abbiamo e tutti loro devono dare qualcosa in più. Devono riabilitare una stagione che poteva essere meravigliosa ma non lo è stato. C'è ancora a disposizione un terzo di campionato, una sorta di mini-torneo, in cui si possono fare bene le cose. Ma per avere risultati bisogna lavorare in maniera incredibile, riprendere il discorso della scorsa stagione".