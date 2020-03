Anche la prossima estate, Andrea Belotti del Torino sarà uno dei giocatori di cui più si parlerà in ottica mercato. Le pretendenti al Gallo non mancano, il Napoli e la Roma su tutte sono le due società che lo stanno seguendo con maggiore attenzione ma l'intenzione del presidente Urbano Cairo è quella di tenerlo.



Non appena l'emergenza Coronavirus sarà terminata, il presidente del Torino ha intenzione di incontrare il procuratore di Belotti per parlare del prolungamento del contratto dell'attaccante.