Mohamed Fares è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione: il terzino piace al dt Davide Vagnati, che lo aveva portato alla Spal, e ora lo vorrebbe come rinforzo per la fascia sinistra.



La trattativa non è però semplice a causa dei rapporti tesi tra Urbano Cairo e Claudio Lotito, ma Vagnati ha iniziato a mettersi al lavoro per cercare di arrivare a un difficile accordo per il calciatore algerino. Difficile anche perché il Torino vorrebbe acquistare Fares con la formula del prestito con diritto di riscatto: un'ipotesi che non sembra convincere i biancocelesti.