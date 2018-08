Urbano Cairo, presidente del Torino, parla di Simone Zaza, ultimo colpo di mercato granata: "Simone Zaza è uno dei più talentuosi attaccanti italiani dell’ultima generazione, un calciatore generoso e di grande temperamento non a caso definito per le sue caratteristiche "uno da Toro". Il suo innesto rafforza ulteriormente un reparto offensivo che era già di altissimo livello: in dote, oltre alle sue riconosciute qualità tecniche e fisiche, porta l’entusiasmo di chi ha scelto e voluto il Toro per tornare in Italia e ritagliarsi un ruolo da grande protagonista. In granata troverà tutte le condizioni per evidenziare le sue potenzialità e verrà accolto da uno spogliatoio che lo farà sentire subito parte integrante della nostra squadra, aiutandolo ad inserirsi presto e bene. A nome di tutta la Società sono lieto di accoglierlo con il più cordiale benvenuto! Sempre Forza Toro!"