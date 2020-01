Il ritorno di Kevin Bonifazi alla Spal è sempre più probabile. A spingere il difensore verso il club ferrarese è l'arrivo di Mattia Caldara all'Atalanta: proprio la società bergamasca era infatti la principale rivale della Spal nella corsa al centrale, ma con il ritorno dal Milan di Caldara si è ora defilata.



La Spal resta la principale candidata all'acquisto di Bonifazi: la società biancazzurra ha presentato un'offerta per il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. Il Torino non ha ancora dato una risposta, ma questa potrebbe arrivare la prossima settimana.