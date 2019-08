Tra Torino e Milan nelle ultime ore non si è parlato solamente di Diego Laxalt ma anche di un altro calciatore di proprietà del club rossonero: ​Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco piace ai dirigenti granata soprattutto per la sua duttilità e la capacità ci giocare sia come mezzala di centrocampo che come trequartista alle spalle delle punte.



La trattativa, però, non è ancora decollata e il passaggio in granata di Calhanoglu potrà avvenire solamente se il Milan accetterà il prestito con diritto di riscatto come formula del trasferimento: come per Laxalt, il Torino vuole infatti rimandare il pagamento del giocatore alla prossima stagione.