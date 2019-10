Nonostante la possibilità che Hakan Calhanoglu a gennaio lasci il Milan sia ancora viva, appare sempre più difficile che il centrocampista turco possa approdare al Torino. Troppo alto il prezzo del cartellino del rossonero e troppo esoso il suo ingaggio per la società granata, in particolare per la finestra invernale di mercato.



Calhanoglu è un giocatore che il Torino continua a seguire con interesse ma il presidente Urbano Cairo è disposto a portare a termine un investimento così dispendioso solamente a fronte di una cessione, che nel mercato di gennaio non è però prevista.